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New York: perdite consistenti per Meta Platforms
Migliori e peggiori
,
In breve
30 aprile 2026 - 16.10
Si muove in perdita l'
azienda che gestisce Facebook
, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,57% sui valori precedenti.
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