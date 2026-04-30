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New York: perdite consistenti per Meta Platforms

Migliori e peggiori, In breve
New York: perdite consistenti per Meta Platforms
Si muove in perdita l'azienda che gestisce Facebook, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 9,57% sui valori precedenti.
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