New York: Carvana, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Protagonista Carvana , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 6,46%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Carvana più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Carvana rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 389,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 370,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 408,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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