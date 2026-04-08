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Piazza Affari: Buzzi, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Buzzi, quotazioni alle stelle
Protagonista la società attiva nel settore del cemento, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,82%.
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