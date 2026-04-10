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Francoforte: HeidelbergCement, quotazioni alle stelle

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: HeidelbergCement, quotazioni alle stelle
Rialzo per la compagnia del cemento tedesca, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,53%.
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