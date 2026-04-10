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/ Francoforte: HeidelbergCement, quotazioni alle stelle
Francoforte: HeidelbergCement, quotazioni alle stelle
Migliori e peggiori
,
In breve
10 aprile 2026 - 13.00
Rialzo per la
compagnia del cemento tedesca
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,53%.
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