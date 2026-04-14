New York: Intel si muove verso il basso

(Teleborsa) - In forte ribasso il principale produttore di chip , che mostra un -4,2%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Intel più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo del colosso dei semiconduttori mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 64,28 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 61,5. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 67,06.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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