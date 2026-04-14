Milano 17:35
48.176 +1,36%
Nasdaq 20:45
25.741 +1,41%
Dow Jones 20:45
48.481 +0,55%
Londra 17:35
10.609 +0,25%
Francoforte 17:35
24.044 +1,27%

New York: profondo rosso per APA Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per APA Corporation
Retrocede molto la holding attiva nel campo dell'energia, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,62%.
Condividi
```