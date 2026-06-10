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New York: al centro degli acquisti APA Corporation

Migliori e peggiori
New York: al centro degli acquisti APA Corporation
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la holding attiva nel campo dell'energia, che mostra una salita bruciante del 4,86% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a APA Corporation rispetto all'indice di riferimento.


Il quadro tecnico di APA Corporation segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 37,55 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 38,88. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 36,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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