New York: risultato positivo per Alphabet

(Teleborsa) - Scambia in profit la Holding statunitense a cui fa capo Google , che lievita del 3,43%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Alphabet mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,78%, rispetto a +6,29% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La tendenza di breve di Alphabet è in rafforzamento con area di resistenza vista a 335,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 326,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 343,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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