Broadcom balza nel pre-market dopo gli accordi con Google e Anthropic

Citi e Jefferies positivi sul titolo

(Teleborsa) - Ben comprata Broadcom nel pre-market di Wall Street, dopo che il produttore di chip ha annunciato che produrrà le future versioni di chip per l'intelligenza artificiale per Google ( Alphabet ) e ha firmato un accordo ampliato con Anthropic.



Quest'ultimo accordo darà alla startup di intelligenza artificiale accesso a circa 3,5 gigawatt di capacità di calcolo, sfruttando i processori AI di Google.



Gli analisti rimangono ottimisti. Gli analisti di Citi hanno mantenuto il rating "Buy" sul titolo, prevedendo che Broadcom supererà l'obiettivo di fatturato di 100 miliardi di dollari, raggiungendo oltre 130 miliardi grazie all'accordo con Google. Jefferies ha confermato il rating Buy e il target di prezzo di 500,00 dollari e ritiene che l’accordo a lungo termine garantisca a Broadcom un importo minimo di ricavi, probabilmente nell’ordine dei 200 miliardi di dollari.







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