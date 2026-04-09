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New York: risultato positivo per Lam Research

Migliori e peggiori, In breve
New York: risultato positivo per Lam Research
Rialzo marcato per il fornitore di apparecchiature utilizzate dall'industria dei semiconduttori, che tratta in utile del 3,18% sui valori precedenti.
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