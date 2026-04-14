New York: risultato positivo per Nvidia

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il chipmaker , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,84%.



Il confronto del titolo con il Dow Jones , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nvidia rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della società di chip mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 193,8 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 191,3. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 196,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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