New York: positiva la giornata per Nvidia

(Teleborsa) - Bene il chipmaker , con un rialzo del 3,35%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Nvidia evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società di chip rispetto all'indice.





Il quadro tecnico di Nvidia segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 178,2 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 182,6. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 175,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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