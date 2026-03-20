New York: si concentrano le vendite su Nvidia

(Teleborsa) - Composto ribasso per il chipmaker , in flessione dell'1,91% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones , evidenzia un rallentamento del trend di Nvidia rispetto all' indice americano , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico della società di chip segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 174 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 177,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 172,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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