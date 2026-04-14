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New York: su di giri Coinbase Global

Migliori e peggiori
New York: su di giri Coinbase Global
(Teleborsa) - Grande giornata per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che sta mettendo a segno un rialzo del 6,82%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Coinbase Global più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Lo status tecnico di medio periodo di Coinbase Global ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 189 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 196,2, mentre il primo supporto è stimato a 181,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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