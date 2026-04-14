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In evidenza Coinbase Global sul listino di New York

Migliori e peggiori, In breve
In evidenza Coinbase Global sul listino di New York
Effervescente la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che scambia con una performance decisamente positiva del 6,92%.
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