Milano 17:35
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Nasdaq 19:20
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Dow Jones 19:20
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Perde Global Payments sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Global Payments sul mercato di New York
Scende sul mercato il fornitore di soluzioni e servizi di pagamento, che soffre con un calo del 4,31%.
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