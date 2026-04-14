Milano 13:04
47.801 +0,58%
Nasdaq 13-apr
25.384 0,00%
Dow Jones 13-apr
48.218 +0,63%
Londra 13:04
10.573 -0,09%
Francoforte 13:04
23.953 +0,89%

Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Technoprobe
Rialzo marcato per l'azienda attiva nel settore dei semiconduttori e della microelettronica, che tratta in utile del 3,43% sui valori precedenti.
Condividi
```