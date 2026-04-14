PNRR, Morelli: 6 miliardi per digitalizzazione PA

(Teleborsa) - "Oltre 6 miliardi di euro destinati alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Parliamo di una quota significativa, all’interno del PNRR, perché non può esistere sicurezza senza infrastrutture digitali moderne, interoperabili e resilienti”. Lo dichiara il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alessandro Morelli, intervenendo alla VI edizione dell’Innovation Cybersecurity Summit, appuntamento di riferimento nazionale sulla cyber defence e sull’innovazione nelle tecnologie per la sicurezza e la difesa.



"L’obiettivo è mettere le nuove tecnologie a disposizione delle imprese, creando un volano che funzioni da acceleratore", spiega il senatore Morelli, sottolineando il lavoro in corso per rafforzare la sinergia tra pubblico, privato e associazioni di categoria.



"La strategia si inserisce in una programmazione economica fondata su una pianificazione pluriennale, che garantisca stabilità e massima tutela degli investimenti. In questo contesto, il Governo punta sia sullo sviluppo di infrastrutture digitali leggere, come nelle aree bianche, sia sul potenziamento di infrastrutture più complesse e strategiche, fondamentali per sostenere la crescita e la sicurezza del sistema Paese", conclude Morelli.

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