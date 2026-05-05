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USA: disavanzo commerciale sale meno delle attese a marzo

Economia, Macroeconomia
USA: disavanzo commerciale sale meno delle attese a marzo
(Teleborsa) - Negli Stati Uniti è aumentato il disavanzo della bilancia commerciale dei beni, attestatosi, a marzo, a 60,3 miliardi di dollari, in aumento del 4,4% rispetto ai 57,8 miliardi di febbraio (rivisti da un prelimnare di -57,3 miliardi).

Il dato, comunicato dal Bureau of Economic Analysis (BEA) del Dipartimento del Commercio americano, si confronta con i 61 miliardi stimati dagli analisti.

Le esportazioni sono salite a 320,8 miliardi (+2%), mentre le importazioni sono risultate in aumento a 381,2 miliardi di dollari (+2,3%).
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