Francia, aumenta il deficit delle partite correnti a marzo

(Teleborsa) - Il saldo delle partite correnti francese mostra a marzo un deficit di 8,2 miliardi di euro, rispetto al disavanzo di 1,5 miliardi di euro di febbraio. Lo rivela la Banque de France.



L'Ufficio doganale francese parallelamente ha fornito i dati della bilancia commerciale, che chiude a marzo con un saldo negativo di 6,9 miliardi, in peggioramento rispetto ai -5,5 miliardi del mese precedente e contro i -6,7 miliardi attesi dagli analisti.



Sale l'export che si attesta a 52,5 miliardi (da 52 miliardi), mentre le importazioni sono cresciute a 59,3 miliardi (da 57,5 miliardi).





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