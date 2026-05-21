Zona Euro, surplus delle partite correnti cala a sorpresa a marzo

(Teleborsa) - Nel mese di marzo 2026, la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 15 miliardi di euro, in diminuzione rispetto all'attivo di 26 miliardi di euro di febbraio. Le stime degli analisti erano per un avanzo in salita fino a 26,3 miliardi. Su base non destagionalizzata, si registra un avanzo di 24 miliardi dai 21 miliardi del mese precedente. È quanto ha rilevato dalla BCE.



In dettaglio, la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 14 miliardi, quella dei beni di 14 miliardi. La partita primaria dei redditi ha evidenziato un avanzo di 2 miliardi e quella secondaria un deficit di 16 miliardi.

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