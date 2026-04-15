A New York, forte ascesa per Intuit
(Teleborsa) - Brilla la società produttrice di software finanziari, che passa di mano con un aumento del 6,02%.
L'andamento di Intuit nella settimana, rispetto al Nasdaq 100, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società statunitense di software mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 377,7 USD con area di resistenza individuata a quota 395,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 366,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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