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Si muove in ribasso Intuit a New York

Migliori e peggiori, In breve
Si muove in ribasso Intuit a New York
A picco la società produttrice di software finanziari, che presenta un pessimo -5,43%.
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