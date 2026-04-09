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/ Si muove in ribasso Intuit a New York
Si muove in ribasso Intuit a New York
Migliori e peggiori
,
In breve
09 aprile 2026 - 18.00
A picco la
società produttrice di software finanziari
, che presenta un pessimo -5,43%.
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