New York: Intuit in forte discesa

(Teleborsa) - Ribasso scomposto per la società produttrice di software finanziari , che esibisce una perdita secca del 5,07% sui valori precedenti.



Lo scenario su base settimanale di Intuit rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall' S&P-500 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico della società statunitense di software segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 337,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 354,8. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 331,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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