Atlassian, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società di software australiana , che tratta in rialzo dell'8,90%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Atlassian , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61,77 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 66,77. Il peggioramento di Atlassian è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 58,51.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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