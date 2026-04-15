Atlassian, prevale lo scenario rialzista a New York
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società di software australiana, che tratta in rialzo dell'8,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Atlassian, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 61,77 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 66,77. Il peggioramento di Atlassian è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 58,51.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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