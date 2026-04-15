Milano 17:35
48.156 -0,04%
Nasdaq 22:00
26.205 +1,40%
Dow Jones 22:01
48.464 -0,15%
Londra 17:35
10.560 -0,47%
Francoforte 17:35
24.067 +0,09%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,40%

Il Nasdaq-100 chiude a 26.204,58 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,40%
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +1,4%, terminando la sessione a 26.204,58 punti.
Condividi
```