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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,40%
Il Nasdaq-100 chiude a 26.204,58 punti
In breve
,
Finanza
15 aprile 2026 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +1,4%, terminando la sessione a 26.204,58 punti.
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