Milano 5-mag
0 0,00%
Nasdaq 5-mag
28.015 +1,31%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 5-mag
10.219 -1,40%
Francoforte 5-mag
24.402 +1,71%

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,31%

Il Nasdaq-100 chiude a 28.015,06 punti

In breve, Finanza
Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,31%
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +1,31%, terminando la sessione a 28.015,06 punti.
Condividi
```