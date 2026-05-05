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Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,31%
Il Nasdaq-100 chiude a 28.015,06 punti
In breve
,
Finanza
05 maggio 2026 - 22.03
L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +1,31%, terminando la sessione a 28.015,06 punti.
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