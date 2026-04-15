Colt CZ Group debutta su Euronext Amsterdam: capitalizzazione da 2,6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Colt CZ Group, tra i principali produttori mondiali di armi da fuoco, munizioni e nitrocellulosa energetica, ha completato la sua quotazione su Euronext Amsterdam con una capitalizzazione di mercato pari a 2,6 miliardi di euro.



Si tratta della 17ª quotazione del 2026 su Euronext e della quarta nel settore Aerospace & Defence, a conferma del crescente ruolo dei mercati dei capitali europei nel sostenere industrie strategiche per l’autonomia e la sicurezza del continente.



Il gruppo, con sede nella Repubblica Ceca e oltre 4.500 dipendenti distribuiti tra Europa e Nord America, è già quotato alla Borsa di Praga dal 2020.



Il prezzo iniziale delle azioni è stato fissato a 41,31 euro.



Secondo l’amministratore delegato Radek Musil, la doppia quotazione rappresenta una tappa importante nello sviluppo della società, con l’obiettivo di ampliare la visibilità internazionale, aumentare la liquidità del titolo e rafforzare l’accesso ai mercati dei capitali per future operazioni.



Euronext ha sottolineato come l'operazione rientri nelle iniziative volte a sostenere le aziende europee del settore difesa e aerospazio, attraverso programmi dedicati e strumenti per facilitare il finanziamento e la crescita del comparto.







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