General Oceans debutta su Euronext Oslo con una capitalizzazione di 4,5 miliardi di corone norvegesi

(Teleborsa) - General Oceans, gruppo tecnologico norvegese specializzato in soluzioni avanzate per ambienti subacquei, ha fatto il proprio ingresso su Euronext Oslo Børs, diventando la tredicesima quotazione su Euronext nel 2026.



La società, fondata oltre trent'anni fa e presente in 18 sedi nel mondo, sviluppa e fornisce sensori, sistemi di imaging e navigazione, veicoli autonomi e a controllo remoto per applicazioni nei settori della difesa navale, dell'energia offshore, della tecnologia marina e della ricerca ambientale. Ha sede in Norvegia.



L'IPO ha raccolto complessivamente 1,2 miliardi di corone norvegesi, con oltre 3.000 nuovi azionisti tra investitori istituzionali e retail di Norvegia e Svezia. Al prezzo di apertura di 23,5 corone per azione, la capitalizzazione di mercato si attesta a circa 4,47 miliardi di corone.



Atle Lohrmann, Presidente e Fondatore di General Oceans, ha dichiarato: "Questa quotazione segna una tappa importante nel percorso di costruzione di General Oceans come protagonista nello sviluppo della tecnologia oceanica. Apprezziamo la fiducia che i nostri nuovi azionisti ripongono in noi."

Condividi

```