CSG, ricavi a 6,7 miliardi (+72%) e portafoglio ordini a 15 miliardi

(Teleborsa) - CSG (Czechoslovak Group), gruppo industriale della difesa quotato su Euronext Amsterdam, ha chiuso il 2025 con ricavi a 6,7 miliardi di euro, in crescita del 71,7% su base annua (+30,1% su base pro forma), trainati dalla forte domanda nei sistemi di difesa e dall'integrazione di The Kinetic Group. L'EBIT operativo rettificato sale a 1,6 miliardi con un margine del 24,1% (+60,7% anno su anno). L'utile netto da operazioni continuative cresce del 35,5% a 872 milioni di euro.



Il portafoglio ordini totale raggiunge 15 miliardi di euro, con una pipeline aggiuntiva di 27 miliardi, garantendo visibilità pluriennale sull'attività. Il debito netto si attesta a 3 miliardi, con un rapporto debito netto/EBITDA a 1,7x. Nel corso dell'anno il gruppo ha completato con successo la quotazione su Euronext Amsterdam, con rapida inclusione negli indici MSCI Standard e FTSE All-World.



Sul fronte operativo, i contratti più rilevanti del quarto trimestre includono un accordo quadro settennale con il Ministero della Difesa slovacco fino a 58 miliardi di euro per munizioni di medio e grande calibro e un contratto da oltre un miliardo di dollari per veicoli tattici in Sud-Est asiatico. Il gruppo ha rafforzato l'integrazione verticale con quattro acquisizioni - tra cui MSM Walsrode per il propellente e GAMA OCEL per l'acciaio corazzato - e avviato nuove joint venture in Grecia e India.



Michal Strnad, Presidente e CEO di CSG, ha dichiarato: "Il 2025 è stato un anno decisivo per il Gruppo. Abbiamo conseguito solidi risultati finanziari, in linea o superiori alle aspettative definite in occasione della nostra IPO, progredendo al contempo rapidamente in tutte le aree del business. Siamo ben posizionati per capitalizzare su un contesto di forte domanda, sostenuto dagli sviluppi geopolitici nel breve termine, da programmi di approvvigionamento pluriennali e dall'aumento strutturale dei budget per la difesa nei Paesi NATO e alleati."



La guidance per il 2026 e il medio termine è confermata.

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