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Natural Gas (Amsterdam) a 42,25 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
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15 aprile 2026 - 11.30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 42,25 euro/MWH alle 11:30.
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