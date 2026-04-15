New York: calo per Caterpillar

(Teleborsa) - Ribasso per il gigante delle macchine movimento terra , che presenta una flessione del 2,45%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Dow Jones . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Caterpillar rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di breve periodo di Caterpillar sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 787,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 765,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 809,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```