New York: nuovo spunto rialzista per Salesforce
(Teleborsa) - Avanza il fornitore di software per la gestione delle relazioni con i clienti, che guadagna bene, con una variazione del 3,33%.
Il confronto del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Salesforce rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo di Salesforce ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 172,5 USD. Supporto a 168,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 176,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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