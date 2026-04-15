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New York: peggiora Stanley Black & Decker

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Stanley Black & Decker
Si muove in perdita l'azienda attiva nella produzione di utensili, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 6,15% sui valori precedenti.
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