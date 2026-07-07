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New York: peggiora Teradyne

Migliori e peggiori, In breve
New York: peggiora Teradyne
Ribasso per la società che produce i tester di circuiti integrati, che tratta in perdita del 9,14% sui valori precedenti.
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