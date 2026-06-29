Novamarine lancia "Black Force", nuova linea di tender per il segmento professional

(Teleborsa) - Novamarine ha lanciato "Black Force", una nuova linea di tender dedicata al segmento professional.



La nuova linea, già entrata in produzione, - si legge in una nota - è composta da cinque modelli con lunghezze comprese tra 4 e 7 metri ed è stata sviluppata per rispondere alle esigenze di impieghi tecnici e professionali ad elevata complessità.



I modelli Black Force si contraddistinguono per caratteristiche altamente specializzate, tra cui la possibilità di essere aviolanciati e di essere gonfiati anche sott’acqua, peculiarità che ne consentono l’utilizzo in contesti operativi particolarmente sfidanti.



Alcuni modelli della linea Black Force sono già in fase di test presso alcuni operatori professionali sia in Italia che in località con condizioni estreme come il Polo Nord, convalidando l’affidabilità del mezzo per l’ingresso della società in nuovi mercati geografici destagionalizzanti, rivolgendosi a clienti istituzionali a livello globale.

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