New York: performance negativa per Merck

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società chimico-farmaceutica , che presenta una flessione del 2,21% sui valori precedenti.



L'andamento di Merck nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Le implicazioni di medio periodo di Merck confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 119,5 USD con primo supporto visto a 115,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 114,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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