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New York: scambi negativi per Merck

Migliori e peggiori, In breve
New York: scambi negativi per Merck
Composto ribasso per la società chimico-farmaceutica, in flessione dell'1,86% sui valori precedenti.
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