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New York: seduta euforica per Marathon Petroleum

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta euforica per Marathon Petroleum
Rialzo per il distributore di petrolio e gas naturale, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,04%.
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