Piazza Affari: movimento negativo per Saipem

(Teleborsa) - Pressione sulla società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che tratta con una perdita dell'1,82%.



L'andamento di Saipem nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'esame di breve periodo della società ingegneristica italiana classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 4,136 Euro e primo supporto individuato a 4,075. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 4,197.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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