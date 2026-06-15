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Piazza Affari: giornata depressa per Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: giornata depressa per Saipem
Rosso per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che sta segnando un calo del 2,75%.
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