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Piazza Affari: brillante l'andamento di Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: brillante l'andamento di Saipem
Apprezzabile rialzo per la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, in guadagno del 2,87% sui valori precedenti.
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