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Piazza Affari: si concentrano le vendite su Saipem

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Saipem
Pressione sulla società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, che tratta con una perdita del 2,35%.
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