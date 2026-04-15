Vola a New York DoorDash

(Teleborsa) - Brilla il leader americano delle consegne di pasti , che passa di mano con un aumento del 7,90%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di DoorDash rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo di DoorDash mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 181 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 168,1. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 194.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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