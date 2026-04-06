Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 20:33
24.168 +0,51%
Dow Jones 20:33
46.632 +0,27%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Vola a New York MicroStrategy Incorporated

Migliori e peggiori, In breve
Vola a New York MicroStrategy Incorporated
Brillante rialzo per l'azienda di analisi e business intelligence, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,70%.
Condividi
```