New York: netto calo registrato da DoorDash
(Teleborsa) - Retrocede molto il leader americano delle consegne di pasti, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,01%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di DoorDash rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di DoorDash segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 155,5 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 163,3. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 152,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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