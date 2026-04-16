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Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 16:00)
Il FTSE MIB si muove sulla parità a 48.074,18 punti
In breve
,
Finanza
16 aprile 2026 - 16.00
Milano mostra un -0,17% alle 16:00 e continua gli scambi a 48.074,18 punti.
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