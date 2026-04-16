Milano 16:20
48.012 -0,30%
Nasdaq 16:20
26.162 -0,16%
Dow Jones 16:20
48.370 -0,19%
Londra 16:20
10.595 +0,33%
Francoforte 16:20
24.130 +0,26%

Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 16:00)

Il FTSE MIB si muove sulla parità a 48.074,18 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità Milano (-0,17% alle 16:00)
Milano mostra un -0,17% alle 16:00 e continua gli scambi a 48.074,18 punti.
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