Milano 17:35
52.797 -0,10%
Nasdaq 19:08
30.237 -0,56%
Dow Jones 19:08
51.728 +0,32%
Londra 17:35
10.438 +0,72%
Francoforte 17:35
25.140 +0,62%

Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,1%)

Il FTSE MIB termina gli scambi a 52.796,78 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per Milano (-0,1%)
Non si allontana dalla parità Milano, che mostra un deludente -0,1%, archiviando la seduta a 52.796,78 punti.
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