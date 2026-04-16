New York: accelera J.B. Hunt

(Teleborsa) - Grande giornata per la società specializzata nei servizi di trasporto con camion , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,93%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che J.B. Hunt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,71%, rispetto a +3,89% dell' indice del basket statunitense ).





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 245,6 USD. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 235,1. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 228,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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