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New York: andamento negativo per General Motors

Migliori e peggiori, In breve
New York: andamento negativo per General Motors
Retrocede l'azienda statunitense che produce autoveicoli, con un ribasso del 3,33%.
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